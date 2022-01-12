Очень необычное заполярье: Лофотены и Шпицберген

Лофотены, выпуск больше о Шпицбергене, совершенно уникальном месте в Арктике, в котором живут люди. Шпиц – наверное одна из самых интересных локаций за последний год, сообщает Антон Птушкин.

Это заполярье, но очень необычное и даже в чём-то уникальное. Несмотря на то, что Лофотены находится за полярным кругом, благодаря воздействию Гольфстрима на южных островах архипелага температура даже самого холодного месяца выше нулевой отметки. Смотрите видео до конца и все узнаете!