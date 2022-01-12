Полезно или вредно пить шоколадное молоко

Многим запомнился этот напиток еще из детства, шоколадным молоком часто заливали хлопья и считали эту еду полезным завтраком. Или просто пили такое молоко, заедая печеньем, пишет Татьяна Турчаникова, РБК-Украина.

Да что там говорить, многие взрослые до сих пор любят побаловать себя стаканчиком шоколадного молока, уверяя себя, что это даже полезно! Но есть ли в нем на самом деле в нем хоть какая-то польза для здоровья?

Диетолог рассказала о питательных веществах шоколадного молока. Способствует ли оно для здоровью костей или, может, является чуть ли не отравой для организма?

Шоколадное молоко содержит в своем составе калории, жиры и углеводы, белок и добавленный сахар. Также одна порция, в среднем, может похвастаться 20 % дневной нормы кальция, 30 % рибофлавина витамина B, 10 % калия и 15 % витаминов A и D.

Но! Хотя шоколадное молоко и обеспечивает некоторые ключевые питательные вещества, оно также обеспечивает треть рекомендуемого максимального суточного потребления добавленного сахара для женщин (по рекомендациям Американской кардиологической ассоциации).

Как влияет молоко на здоровье (фото: pexels.com)

Шоколадное молоко и последствия для здоровья

Когда дело доходит до исследований влияния шоколадного молока на здоровье взрослого человека, тут исследований не хватает. Тогда ученые смотрят, как влияет на здоровье человека основной его ингредиент – молоко.

Исследование, проведенное в 2018 году в Британском медицинском журнале (BMJ), не обнаружило доказательств защитного эффекта между постоянным потреблением кальция, полученного из молочных продуктов, и риском переломов.

полученного из молочных продуктов, Более раннее исследование из того же журнала показало, что более высокое потребление молока среди взрослых не связано с более низким риском переломов, зато может быть связано с более высоким уровнем смертности.

Напротив, анализ восьми предыдущих исследований, опубликованных в журнале Advances in Nutrition в 2019 году, пришел к выводу , что потребление молочных продуктов не было связано с риском смертности (правда, исследование спонсировалось Межпрофессиональной молочной организацией Испании).

(правда, исследование спонсировалось Межпрофессиональной молочной организацией Испании). А анализ 2021 года в журнале "Питание и обмен веществ", в котором было рассмотрено 41 исследование, показал, что, хотя потребление молока было связано как с пользой для здоровья, так и с риском, данные были скорее положительными, чем отрицательными.

Но вот что важно иметь в виду: результаты этих исследований в значительной степени отражают последствия регулярного (и часто чрезмерного) потребления молока.

Многие же люди пьют шоколадное молоко редко. Другими словами, употребление стакана шоколадного молока раз в неделю не окажет такого же влияния на здоровье костей и риск смертности, как употребление от одного до трех стаканов молока в день.

Если пить редко, то особого влияния молоко не окажет (фото: pexels.com)

Шоколадное молоко и восстановление после тренировок

Многие люди думают о шоколадном молоке как о сладком лакомстве, но его также давно рекламируют как восстанавливающий напиток после тренировок в спортзале.

Так ли это? Сертифицированный спортивный диетолог в качестве ответа привела исследования из Международного журнала спортивного питания и метаболизма при физических нагрузках.

В этом исследовании в течение трех отдельных дней исследователи попросили девять велосипедистов-мужчин, тренирующихся на выносливость, выполнить интервальные тренировки, сделать четырехчасовой отдых, а затем возобновить езду на велосипеде до изнеможения.

После первой тренировки и через два часа велосипедисты выпили один из трех напитков: шоколадное молоко; низкоуглеводная замена жидкости электролитами; или напиток с высоким содержанием углеводов с таким же количеством углеводов, как шоколадное молоко.

Спортсменам, которые пили шоколадное молоко, требовалось больше времени, чтобы достичь истощения, что привело исследователей к выводу, что напиток является эффективным средством восстановления между двумя утомительными тренировками.

По сути, преимущество шоколадного молока заключается в том, что его состав естественным образом соответствует содержанию жидкости, макро- и микроэлементов, необходимых для восстановления после физических нагрузок.

Коровье молоко также является хорошим источником лейцина, аминокислоты, необходимой для запуска синтеза мышечного белка. А шоколадное молоко относительно доступно.

Тем не менее, это не единственный выбор, а также вообще не вариант для некоторых людей, включая людей с аллергией или чувствительностью к молоку, людей с непереносимостью лактозы и веганов.

Если шоколадное молоко на основе молочных продуктов по какой-то причине вам не подходит или вы просто решили не пить его, существует множество других альтернатив. Одним из них является шоколадное растительное молоко, которое тоже обладает высокой питательной ценностью.

Вывод: полезно или вредно пить шоколадное молоко

Если вы время от времени употребляете шоколадное молоко в качестве лакомства, оно может обеспечить организм большим количеством питательных веществ, чем другие сладости.

А после тяжелой тренировки шоколадное молоко может обеспечить организм жидкостью и питательными веществами, необходимыми для восстановления.

Однако это не вариант для всех, включая людей с непереносимостью лактозы или аллергией на молоко. Это также не единственный источник питательных веществ для восстановления.

И еще вот что: любая пища, которую вы употребляете редко, с меньшей вероятностью повлияет на ваш пищевой статус и здоровье по сравнению с вашим обычным режимом питания.

Если шоколадное молоко является вашим фаворитом, без которого вы не можете жить, лучше пересмотрите свое отношение к напитку и наслаждайтесь им время от времени. И если вы не можете или не хотите потреблять молочные продукты, ищите альтернативы на растительной основе, которые предлагают аналогичный кремовый состав и удовлетворяют тягу к сладкому и шоколаду.