Модные свадебные образы 2022: как правильно выбрать

Некоторые типы свадебных платьев могут стать дня невесты источником дополнительного волнения и проблем. Эксперты уверены, что неудобные фасоны и украшения должны стать прошлым, а на их замену должны прийти практичные элегантные детали, сообщает Обозреватель.

Специалисты при этом отмечают: главное чувствовать себя уверенно, а не идти на поводу у трендов.

Пышные бальные платья сковывают движения

Творческий директор, владелица Odette and Odile Сара Джонсон рассказала, что одним из ее наименее любимых свадебных образов является платье с пышным "бальным" низом. Джонсон порекомендовала сменить подобное платье на более свободное (например, А-силуэта), или переодеться для вечеринки в более удобную одежду.

Пышное платье сковывает. Источник: Фото автора Studio Negarin: Pexels

Платья-русалки неудобные

В нарядах с подобным силуэтом обычно трудно ходить. Их популярность преувеличена, считает Ник Хил, креативная директор и основательница своей одноименной линии модной одежды.

Платье силуэта ''русалка''. Источник: Фото автора Boris Ivas: Pexels

Диадемы будут сползать

По мнению Джонсон, невесты должны отказаться от блестящих корон в день свадьбы. Она отметила, что в большинстве случаев тиару фиксируют неправильно и она оказывается кривой. Для женщин, которые хотят добавить в образ блеска, лучше обратить внимание на заколки, украшенные драгоценными камнями.

Свадебная диадема. Источник: Фото автора Jonathan Borba: Pexels

Кроссовки не идут к свадебному платью

Дизайнеры заявили, что терпеть не могут кроссовки в качестве свадебной обуви. Классические балетки могут быть лучшим выбором, если вы не любите каблуки.

Свадебное платье и кроссовки. Источник: Фото автора mentatdgt: Pexels

Укороченные свадебные платья слишком просты

Тенденция к укороченным или раздельным платьям появилась давно, но считается подходящей только для неформального стиля торжества. Она добавила, что замена короткого платья на шикарный белый комбинезон может сделать свадебный образ менее рискованным, но все же нетрадиционным.

Короткое белое платье подойдет лишь для маленькой уютной свадьбы. Источник: Фото автора Orione Conceição: Pexels

Пышные рукава нужно поправлять

Объемные рукава часто могут зацепиться за вещи. Они также могут выглядеть странно при съемке на улице из-за ветра или яркого света.

Слишком пышные рукава нужно постоянно поправлять. Источник: Фото автора Vika Kirillova: Pexels

С другой стороны, платья с вырезами на спине выглядят красиво с любого ракурса

Платья с глубоким вырезом на спине будут смотреться очень красиво и не вульгарно.

Платья с отрытой спиной. Источник: Фото автора Olya Kobruseva: Pexels

Платья с длинными рукавами – хороший выбор

Вышедшие из моды на несколько десятилетий свадебные платья с длинными рукавами в последние годы вернулись и стали трендом. Подобные наряды идеально подходят для зимних свадеб, но их можно адаптировать для более теплого климата, используя прозрачные ткани или легкое кружево.

Свадебное платье с длинными рукавами. Источник: Фото автора Jonathan Borba: Pexels

Накидки – интересная альтернатива фате

Накидки могут добавить драматизма и элегантности вашему образу. Также они не скрывают прическу.

Свадебные накидки вместо фаты

Смешивание тканей поможет сделать платье нескучным