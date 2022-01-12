Около Хортицы нашли корабль 19 века

В Запорожье археологи, сотрудники Национального заповедника «Хортица» обнаружили на дне Днепра корабль XIX века. О находке рассказал в своем блоге сотрудник Национального заповедника Вячеслав Зайцев, сообщает Новое время.

Плоскодонное судно было обнаружено при открытии водолазного сезона на дне Днепра. Но, как говорят Дмитрий Кобалия и Вячеслав Зайцев, которые совершали погружение, точно датировать находку пока невозможно.

«Вместе с Дмитрием Кобалия осмотрели деревянный корабль (ориентировочно конец XIX века, хотя датировать сложно). Плоскодонное грузовое судно длиной около 15 метров в акватории Днепра, недалеко от острова Хортица», — написал Зайцев.

Работники заповедника будут исследовать находку после изменения погодных условий, так как сейчас в реке плохая видимость.

«Вода плюс три градуса, видимость из-за таяния снега плохая. Ждем морозов», — добавил Вячеслав Зайцев.

Во время исследования речного дна он нашел старинный дубовый, окованый железом, артиллерийский лафет, колеса которого, к сожалению, не сохранились.

«В мире таких находок единицы. Скорее всего, этот лафет связан с периодом войны с Турцией в 1730-х годах. Нашли мы его во время археологических исследований. На поверхность дна из почвы выступала лишь небольшая часть лафета. И сначала мы думали, что это фрагмент борта корабля или какая-то его деталь, но по конструктивным элементам стало понятно, что это лафет артиллерийского орудия», — рассказал ученый.

По словам ученых, в 18 веке на Днепре возле Хортицы велись разнообразные боевые действия. Также Днепр до основания Александровской крепости был мощной транспортной артерией, по которой перевозили грузы и вооружение.