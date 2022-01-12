Байден назвал штурм Капитолия попыткой госпереворота
Президент США Джо Байден заявил, что считает произошедшие в январе 2021 года беспорядки в Капитолии попыткой государственного переворота. Об этом американский лидер заявил во время выступления в Атланте, сообщает Деловая столица.
"Жестокая банда, которую поддерживал и вдохновлял проигравший бывший президент (Дональд Трамп — ред), 6 января 2021 года стремилась с помощью насилия получить то, что он (Трамп — ред) потерял в ходе голосования на выборах", — заявил Байден.
По его словам, тогда была попытка
"навязать свободу банды, отбросить свободные и справедливые выборы и, впервые в американской истории, остановить мирный переход власти".
"Именно поэтому мы собрались здесь сегодня. Для того, чтобы выступить против сил в Америке, которые ценят власть выше принципов, совершивших попытку переворота, переворота против законно выраженной воли американского народа, посеяв сомнения, придумывая обвинения в фальсификации и пытаясь украсть у народа выборы 2020 года", — сказал американский президент.