Байден назвал штурм Капитолия попыткой госпереворота

Президент США Джо Байден заявил, что считает произошедшие в январе 2021 года беспорядки в Капитолии попыткой государственного переворота﻿. Об этом американский лидер заявил во время выступления в Атланте, сообщает Деловая столица.

"Жестокая банда, которую поддерживал и вдохновлял проигравший бывший президент (Дональд Трамп — ред), 6 января 2021 года стремилась с помощью насилия получить то, что он (Трамп — ред) потерял в ходе голосования на выборах" , — заявил Байден.

По его словам, тогда была попытка "навязать свободу банды, отбросить свободные и справедливые выборы и, впервые в американской истории, остановить мирный переход власти".