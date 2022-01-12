Всемирный банк ухудшил прогнозы роста мировой экономики

Всемирный банк понизил показатель роста мирового ВВП в 2022 году на 2 п.п. – с 4,3% до 4,1%. Причинами могут стать продолжение распространения Covid-19, сокращение бюджетных стимулов и сохраняющиеся проблемы с поставками, следует из январского обзора ВБ "Перспективы мировой экономики", сообщает UBR.

"В следующем году прогнозируется возвращение объемов производства и инвестиций в странах с развитой экономикой к уровню, существовавшему до пандемии, однако в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах они останутся заметно ниже" , – отмечают эксперты банка.

Значительное замедление роста прогнозируется в большинстве крупнейших экономик мира – США, Китае, еврозоне. Между тем ВВП Индии, согласно новому прогнозу, вырастет на 8,7% после ожидаемого подъема на 8,3% в 2021 году.

Основной причиной снижения прогноза роста мировой экономики остается коронавирус. Также это инфляция, неожиданные финансовые стрессы и возможные климатические катастрофы. Еще хуже ситуация – в развивающихся странах, где наблюдаются повышенное инфляционное давление и нехватка денег в бюджетах.

В то же время оценка глобального роста ВВП в 2021 году составляет 5,5%. Это самые высокие пострецессионные темпы повышения за 80 лет.

Напомним, в 2020 году ВВП Украины снизился на 4% после четырех лет роста. По итогам 2021 года правительство Украины ожидает восстановления экономики на 4,1%, тогда как Нацбанк Украины прогнозирует падение до 3,1%.