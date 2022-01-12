Перестрелки на границе с Азербайджаном: в Армении заявили о пострадавших
На границе Азербайджана и Армении снова "горячо" – стороны устроили перестрелку в районе населенного пункта Верин Шоржа Гегаркуникской области и обвиняют друг друга в провокации. Азербайджанская армия якобы даже применила артиллерию и беспилотники. Есть потери с обеих сторон, сообщает Сегодня.
Позиция Азербайджана
В Минобороны Азербайджана утверждают, что первыми якобы начали армяне: в Кяльбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы 11 января погиб военнослужащий армии Азербайджана.
"В результате соответствующих мер, принятых подразделениями Азербайджанской Армии, противник был подавлен. Вся ответственность за возникшую напряженность лежит на военно-политическом руководстве Армении", – заявили в оборонном ведомстве.
Армения обвиняет Азербайджан
Минобороны Армении отметили, что Вооруженные силы Азербайджана возобновили обстрел армянских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы, с применением артиллерии и беспилотников.
"Армянская сторона предприняла адекватные действия. Данные о потерях армянской стороны уточняются. На данный момент известно о трех раненых", – говорится в сообщении.
На данный момент противоборствующие стороны успокоились и пока там все затихло.
Война за Нагорный Карабах в 2020-м
- В 2020 году война между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах длилась 44 дня – с 27 сентября по 10 ноября. Завершилась она примирением сторон на выгодных для Баку условиях и вводом российских войск на спорную территорию.
- После боевых действий Азербайджан бросил все силы на восстановление Нагорного Карабаха. Баку планирует превратить разрушенный войной регион в витрину и вернуть беженцам их дома.
- Но уже в ноябре 2021-го две враждующие страны Кавказа заявили о срыве перемирия и начале масштабных военных действий, а также о первых жертвах с обеих сторон. С 8 ноября на границе Армении и Азербайджана зафиксировали серию вооруженных инцидентов.