В правительстве объяснили условия получения кредитов под 0% для безработных

Министерство социальной политики объяснило условия предоставления помощи малоимущим семьям для организации предпринимательской деятельности и получения экономической самостоятельности, сообщает Экономическая правда.

С 1 января 2022 года безработные малообеспеченные могут получать финансовую помощь от государства для старта собственного бизнеса в рамках новой бюджетной программы, на реализацию которой в госбюджете на 2022 год предусмотрено около 100 млн грн, рассказали в пресс-служба министерства.

Такая беспроцентная финансовая помощь в размере до 15 минимальных зарплат (на начало 2022 года – 97 500 грн) сможет использоваться только для оплаты счетов на приобретение оборудования и материалов, необходимых для открытия собственного дела.