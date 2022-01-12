В Китае из-за вспышки COVID-19 появились карантинные лагеря

В городах Китая появились карантинные лагеря с рядами тесных металлических ящиков для размещения жителей, у которых подозревают заражение COVID-19. Оказавшись взаперти там на две недели, люди жалуются на ужасные условия содержания, сообщает Обозреватель.

Подробностями и кадрами китайцы делятся в соцсетях. Ныне на изоляции в лагерях или свои домах находиться примерно 20 миллионов жителей страны.

Отмечается, что таким образом КНР пытается "искоренить коронавирус". Хотя специалисты здравоохранения утверждают, что распространение штамма Омикрон невозможно остановить даже "драконовскими методами", к которым прибегает Пекин.

Китайские карантинные лагеря. Источник: Instagram Songpinganq

На карантин в Китае отправляют целые города: первым стал Сиан, где проживает примерно 13 млн людей, за ним последовали Аньян (5,5 млн), Ючжоу (1,2 млн).

Комната, в которой человек должен находится на карантине в течение двух недель. Источник: Instagram Songpinganq

Примечательно, что причиной послужили "вспышки" COVID-19, ограничивающиеся максимум несколькими случаев заражения. Но всем людям в один момент просто запретили покидать свои дома даже для покупки еды. Кроме того, тысячи жителей отправили в лагеря – особенно тех, в чьих семьях зафиксировали инфицирование Омикроном. Среди них, как утверждают китайцы, оказались беременные, дети и пожилые люди.

Рабочие в защитных костюмах переносят пакеты с едой для людей в карантинных лагерях. Источник: Скриншот из видео dailymail.co.uk

Ужасы "заключения" они показали в соцсетях. Например, на одном из роликов видно, что люди находятся в крошечных коробках с деревянной кроватью и туалетом внутри – в таком "домике" они вынуждены оставаться в течение двух недель. Еду им раздают рабочие в защитных костюмах – на кадрах те цепочкой перекидывают друг другу пакеты с продуктами.

"Здесь ничего нет, только предметы первой необходимости… Никто не пришел нас проверить, что это за карантин?", "Нас перевезли ночью, больше тысячи человек, многие из нас – пожилые люди и дети", "Они не приняли никаких надлежащих мер и просто небрежно разместили нас" , – пожаловались китайцы, добавив, что еды им тоже не хватает.

Еще на одном видео очевидцы засняли, как за пределами лагеря работники по борьбе с пандемией якобы избили мужчину после того, как он вышел из дома, чтобы купить булочки.

В некоторых из указанных городов в течение нескольких дней не было зафиксировано ни одного заражения, а в других – по пару или около 12-15 за сутки. Тем временем в других регионах страны жители выстраиваются в очереди на COVID-тестирование.

В СМИ подчеркивают, что именно приближение зимних Олимпийских игр, которые откроются 4 февраля в Пекине, и появление штамма Омикрон вернули общегородские карантины в Китае – в попытке погасить вспышки и предотвратить их распространение на другие части страны.