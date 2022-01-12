В monobank предупредили о мошенничестве
Один из сооснователей monobank Олег Гороховский предупредил клиентов о случаях мошенничества, сообщает UBR.
"В связи с многочисленными запросами, хочу предостеречь клиентов от потери денег. Мы не запускали никаких платформ для заработка денег и казино. Никаких!", – заявил он, попросив пользователей избегать "этих аферистов".
По его словам, служба безопасности monobank совместно с правоохранительными органами работают над тем, чтобы остановить деятельность "жуликов". Вместе с тем задачу осложняет тот факт, что мошенники
"появляются как грибы после дождя".
Гороховский попросил поделиться данной информацией и подчеркнул, что
"monopizza, monoтакси, мороженое Mono и ресторан в Таиланде" не имеют к никакого отношения к monobank.
"Прошу бойкотировать такое неприкрытое воровство, а жуликам, если есть время и вдохновение, морочить голову, вместо перевода денег в конце просто передавать "Привет от Михал Иваныча!"– посоветовал сооснователь крупнейшего в Украине необанка (банка без физических отделений).