В monobank предупредили о мошенничестве

Один из сооснователей monobank Олег Гороховский предупредил клиентов о случаях мошенничества, сообщает UBR.

"В связи с многочисленными запросами, хочу предостеречь клиентов от потери денег. Мы не запускали никаких платформ для заработка денег и казино. Никаких!", – заявил он, попросив пользователей избегать "этих аферистов".

По его словам, служба безопасности monobank совместно с правоохранительными органами работают над тем, чтобы остановить деятельность "жуликов". Вместе с тем задачу осложняет тот факт, что мошенники "появляются как грибы после дождя" .

Гороховский попросил поделиться данной информацией и подчеркнул, что "monopizza, monoтакси, мороженое Mono и ресторан в Таиланде" не имеют к никакого отношения к monobank.