Porsche Taycan установил необычный мировой рекорд

Электромобиль сумел в кратчайшие сроки и за кратчайшее расстояние подняться на высоту почти пяти километров, сообщает РБК-Украина.

Эксперты книги рекордов Гиннеса подтвердили, что Porsche Taycan сумел подняться на желаемую высоту. Для набора абсолютной высоты в 4,8 км экипажу пришлось проехать 2274 км. На это было затрачено 33 часа 48 минут.

Команда останавливалась только для подзарядки электрокара и кратких перекусов. Самая низкая точка в Америке находится на уровне - 85 метров над уровнем моря в бассейне реки Бэдуотер в Долине Смерти.

Однако команда спустилась еще ниже - под землю, в шахту Eagle Mine в Мичигане, руднике с высоким содержанием никеля и меди. Taycan Cross Turismo спустился на глубину в 540 метров. Почти 34 часа спустя команда поднялась на вершину Пайкс-Пик в Колорадо высотой 4,3 километра.

Путешествие проходило через шесть штатов и при сильно меняющихся погодных условиях. Приближающаяся метель в штате Колорадо чуть не сорвала попытку установить рекорд, но 45-минутное окно позволило команде добраться до вершины.