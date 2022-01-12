Актер сериала "Глухарь" Алексей Герилович найден мертвым

В Москве нашли мертвым российского актера Алексея Гериловича. По данным СМИ, обнаженное тело лежало в квартире 48-летнего артиста на кухне, а под ним был пакет с лекарствами, сообщает Обозреватель.

Родные актера несколько дней пытались до него дозвониться, но на связь он не выходил. 12 января друг приехал к квартире Гериловича и открыл дверь собственным ключом. Он и обнаружил мужчину без признаков жизни.

Точные причины смерти Гериловича пока неизвестны, их предстоит выяснить экспертам. Журналисты пишут, что видимых признаков насилия на теле замечено не было. Не исключается, что перед смертью актер принял лекарства, найденные на кухне.

На месте инцидента работали криминалисты, сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Алексей Герилович в короткометражке. Источник: Скриншот Instagram-видео @gerilovich.aleksei

Что известно об умершем актере Алексее Гериловиче

Алексей родился 18 февраля 1973 года. Был известен по эпизодическим ролям в более 60 популярных фильмах и сериалах. Среди них "Глухарь", "Домашний арест", "Интерны", "Карпов", "Мылодрама", "Балабол", "БУМЕРанг" и "Адвокат".

Герилович делился архивными фото. Источник: Instagram @gerilovich.aleksei

Последним постом артиста в этой социальной сети стал снимок с родителями и братом, который Герилович никак не прокомментировал. Он обнародовал это фото еще в октябре 2021 года.