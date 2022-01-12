Ресторанная индустрия в США заменяет поваров на роботов

Недалек тот день, когда в ресторане клиенты больше не увидят привычных официантов и шеф-поваров - приготовленные роботами-поварами кушанья им к столикам будут подавать автономные механизмы. Об этом, со ссылкой на телеканал CNBC, сообщает Российская газета.

Именно по такому пути ускоренно идет ресторанная индустрия в США. Применение "умных машин" в сфере общепита выходит дешевле и удобнее для владельцев заведений, чем услуги традиционной рабочей силы.

Так, согласно данным Национальной ассоциации рестораторов США, сегодня с нехваткой персонала сталкиваются 81 процент традиционных заведений общественного питания и 75 процентов предприятий фастфуда. Дюжина стартапов, захвативших к настоящему времени львиную долю рынка рестороботов, предлагает самые различные решения.

Так, робот-салатница Sally от фирмы Chowbotics в течение короткого времени способна автоматически нарезать закуски из многочисленных ингредиентов. Настоящим развлечением для посетителей баров стал оснащенный искусственным интеллектом робот-бартендер Cecilia, который в течение 30 секунд готов смешать любой коктейль. А любители пиццы уже имеют возможность оценить кулинарные таланты робота-пиццерии Picnic, в несколько раз ускоряющего процесс приготовления этого блюда. Серьезным подспорьем стали роботизированные официанты Matradee производства компании Richteh Robotics.

Хотя футуристический помощник обходится недешево (до 20 тысяч долларов за штуку), его автономности можно позавидовать. Спрос на такие изделия растет - производитель заявляет, что каждую неделю подписывает договоры на пилотные программы для двух - четырех крупных сетей общепита.