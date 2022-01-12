Замглавы ОП анонсировал старт госпрограммы "Украинская мечта" с ипотекой под 5%

Государственная программа "Украинская мечта", которая в том числе будет предусматривать ипотеку под 5% годовых, будет запущена в январе-марте 2022 года, сообщил замглавы Офиса президента (ОП) Ростислав Шурма в интервью, сообщает Интерфакс-Украина.

"Никаких ограничений, максимально простой и понятный продукт. Есть семья, которая зарабатывает 20-30 тыс. грн совокупно. Наша задача - дать этой семье возможность получить новую квартиру площадью 60-70 кв. м за ежемесячный платеж 10 тыс. грн" , - сказал он.

Воспользоваться программой смогут все, кто получает официальные доходы, подчеркнул замглавы ОП.

При этом госпрограмма будет также предусматривать кредиты под 5% для других целей, например, для покупки электромобиля.