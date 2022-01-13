Девять модных приемов дорогого стиля в черном цвете

Черный цвет – это вечно актуальная классика и беспроигрышный вариант как для нарядного лука, так и повседневного аутфита. Он всегда выглядит стильно, а порой и спасает от пары лишних кило благодаря своим магическим свойствам. Чтобы образы total black выглядели интересно и дорого, а не скучно и хмуро – нужно уметь их носить, сообщает Обозреватель.

Киевский стилист Инна Гриненко собрала 9 модных приемов, которые помогут выглядеть эффектно в черной одежде, и поделились ими на личной странице в Instagram. Эксперт отметила, что носить этот цвет лучше подальше от лица, поскольку есть вероятность накинуть себе несколько лишних лет.

"Конечно, это не касается людей, у которых идеальный тон кожи, нет морщин, синяков под глазами, кто хорошо спит и ведет здоровый образ жизни. Не рискуют визуально стать старше и обладательницы смуглой кожи" , – прокомментировала консультант по имиджу.

Микс фактур

Этот совет подходит для любого монохромного образа. Чтобы не выглядеть скучным одноцветным пятнышком, сочетайте разные ткани, текстуры и фактуры. К примеру, вязаный объемный свитер наденьте под кожаные брюки или летящую юбку из вискозы.

Микс фактур. Источник: instagram.com/stylist.inna

Черный + коричневый

Сочетание благородного черного и трендового в последних сезонах шоколадного – выглядит дорого и исключительно эффектно.

Черный + коричневый. Источник: instagram.com/stylist.inna

Добавляйте яркие аксессуары

Маленькая сумка лимонного, лилового или мятного цвета отлично впишется в черный наряд. Разбавить образ можно и яркой обувью или цветным платком на шею.

Добавляйте яркие аксессуары. Источник: instagram.com/stylist.inna

Принты

Не бойтесь использовать животные расцветки. Они без сомнений обратят на вас внимание, добавив немного дерзости и смелости в повседневный лук.

Принты. Источник: instagram.com/stylist.inna

Белые пятна

Глотками свежего воздуха в сплошном черном одеянии смогут стать светлые акценты. К примеру, белый воротник, сумка или обувь.

Белые пятна. Источник: instagram.com/stylist.inna

Яркость для свежести

Кто-то может еще не заметил, но черный отлично сочетается со всеми яркими цветами. Рубашки, водолазки, свитера и футболки приметных оттенков сделают образ более свежим.

Яркость для свежести. Источник: instagram.com/stylist.inna

Крой и детали

Выбирайте изделия сложного кроя и с необычными интересными деталями. В таком случае чрезмерная простота вам точно не грозит.

Крой и детали. Источник: instagram.com/stylist.inna

Черный + белый

Если со школьных времен сочетание этих цветов кажется вам банальным, то стоит пересмотреть свои взгляды. Микс черного и белого (или молочного, ванильного, зефирного и так далее) всегда смотрится уместно и стильно.

Черный + белый. Источник: instagram.com/stylist.inna

Пояс

Джинсы, юбки, брюки и другие элементы гардероба с поясом будут выглядеть модно и дорого в сочетании с черным цветом.