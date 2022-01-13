Девять модных приемов дорогого стиля в черном цвете
Черный цвет – это вечно актуальная классика и беспроигрышный вариант как для нарядного лука, так и повседневного аутфита. Он всегда выглядит стильно, а порой и спасает от пары лишних кило благодаря своим магическим свойствам. Чтобы образы total black выглядели интересно и дорого, а не скучно и хмуро – нужно уметь их носить, сообщает Обозреватель.
Киевский стилист Инна Гриненко собрала 9 модных приемов, которые помогут выглядеть эффектно в черной одежде, и поделились ими на личной странице в Instagram. Эксперт отметила, что носить этот цвет лучше подальше от лица, поскольку есть вероятность накинуть себе несколько лишних лет.
"Конечно, это не касается людей, у которых идеальный тон кожи, нет морщин, синяков под глазами, кто хорошо спит и ведет здоровый образ жизни. Не рискуют визуально стать старше и обладательницы смуглой кожи", – прокомментировала консультант по имиджу.
Микс фактур
Этот совет подходит для любого монохромного образа. Чтобы не выглядеть скучным одноцветным пятнышком, сочетайте разные ткани, текстуры и фактуры. К примеру, вязаный объемный свитер наденьте под кожаные брюки или летящую юбку из вискозы.
Черный + коричневый
Сочетание благородного черного и трендового в последних сезонах шоколадного – выглядит дорого и исключительно эффектно.
Добавляйте яркие аксессуары
Маленькая сумка лимонного, лилового или мятного цвета отлично впишется в черный наряд. Разбавить образ можно и яркой обувью или цветным платком на шею.
Принты
Не бойтесь использовать животные расцветки. Они без сомнений обратят на вас внимание, добавив немного дерзости и смелости в повседневный лук.
Белые пятна
Глотками свежего воздуха в сплошном черном одеянии смогут стать светлые акценты. К примеру, белый воротник, сумка или обувь.
Яркость для свежести
Кто-то может еще не заметил, но черный отлично сочетается со всеми яркими цветами. Рубашки, водолазки, свитера и футболки приметных оттенков сделают образ более свежим.
Крой и детали
Выбирайте изделия сложного кроя и с необычными интересными деталями. В таком случае чрезмерная простота вам точно не грозит.
Черный + белый
Если со школьных времен сочетание этих цветов кажется вам банальным, то стоит пересмотреть свои взгляды. Микс черного и белого (или молочного, ванильного, зефирного и так далее) всегда смотрится уместно и стильно.
Пояс
Джинсы, юбки, брюки и другие элементы гардероба с поясом будут выглядеть модно и дорого в сочетании с черным цветом.