Как изменилось производство электроэнергии в Украине в 2021-м

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в 2021 году, по оперативным данным, увеличилось на 5,2% по сравнению с 2020 годом — до 156,57 млрд кВт*ч, сообщает Новое время.

Для сравнения — потребление электроэнергии в Украине в 2021 году составило 154,82 млрд кВт*ч, увеличившись на 5,7%.

По расчетам, основанным на данных Минэкономики:

— АЭС за прошлый год увеличили выработку электроэнергии на 13,1% - до 86,2 млрд кВт*ч;

— ТЭС, ТЭЦ и когенерационные установки снизили выработку на 12,5% - до 45,83 млрд кВт*ч;

— ГЭС и ГАЭС увеличили производство на 37,7% - до 10,44 млрд кВт*ч

— блок-станции уменьшили на 14,9% - до 1,57 млрд кВт*ч;

— альтернативные источники (ВЭС, СЭС, биомасса) увеличили производство э/э на 15,3% - до 12,52 млрд кВт*ч.

При этом:

— доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 55,1% (в 2020 году — 51,2%);

— доля ТЭС, ТЭЦ и КУ — 29,3% (35,2%);

— ГЭС и ГАЭС — 6,7% (5,1%);

— блок-станций — 1% (1,2%);

— альтернативных источников — 8% (7,3%).

В 2020 году производство электроэнергии в ОЭС Украины сократилось на 3,3% по сравнению с 2019 годом — до 148,85 млрд кВт*ч.