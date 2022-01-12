Зеленский мог пойти в президенты еще в 2014 году – Гордон

Оказывается, Зеленский гораздо раньше метил в президенты, чем все думали. Журналист Дмитрий Гордон заявил, что Владимир Зеленский мог пойти в президенты еще в 2014 году, но началась война на Донбассе, и планы изменились. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", пишет Мария Дмитренко, Сегодня.

По словам журналиста, действующий президент хотел получить эту должность намного раньше.

"Я вам скажу больше. Я вам, может, сейчас сенсацию скажу, но Владимир Александрович пошел в президенты еще в 2014 году. Но началась война, и он не проплатил залог. Он подал документы. Его документы в ЦИК подал Сергей Нижний. Наверно, этого никто не знает, но такой инсайд даю. Сергей Нижний, покойный, замечательный вообще юрист и потрясающий человек, к сожалению, он ушел от нас, он подал документы Владимира Зеленского на регистрацию в президенты в 2014 году", – заявил Гордон.

По его словам, в 2016 году первым "померил" рейтинг Зеленского политтехнолог Игорь Грынив, который работал с Петром Порошенко, и в одно время был главой фракции БПП в Верховной Раде.

При этом, Гордон уточнил, что изначально целью Грынива была оценка рейтинга фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука. Но пришла идея определить запрос в обществе и на Владимира Зеленского. Итог оказался более чем внушительным. Якобы уже тогда, задолго до 2019 года, стало понятно, чем может закончится поход лидера "Студии Квартал 95" в большую политику.