Евровидение-2022: изменилось количество участников Нацотбора

Организаторы национального отбора на Евровидение-2022 сообщили, что в этом году за право представлять Украину на песенном конкурсе будут бороться 8 артистов, сообщает 24 Канал.

Прием заявок от исполнителей закончился 10 января. Среди тех вокалистов, которые изъявили желание принять участие в Нацотборе, организационный комитет выберет 8 исполнителей, которые выступят в прямом эфире.

Напомним, в этом году изменили правила проведения Нацотбора. Если в предыдущие годы было 2 полуфинала и финал, то теперь 8 конкурсантов выступят только в финале. Того, кто будет представлять Украину на песенном конкурсе в Италии, выберут жюри и зрители.

Нацотбор на Евровидение-2022: изменилось количество участников / Фото из инстаграма Евровидения



