"Сотрудничество" на 4 млн грн: в Киеве задержан чиновник

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили масштабную схему хищения средств, которые выделяла Киевская городская государственная администрация для оплаты работ по капитальному ремонту парков, скверов и устройству объектов благоустройства столицы.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР﻿.

При получении части средств - почти 1,7 млн грн, задержан руководитель одного из коммунальных предприятий КГГА, а также посредник, обеспечивавший реализацию преступной схемы.

Чиновник требовал у коммерческих структур взятки за обеспечение их побед в соответствующих тендерных торгах.

11 января 2022 года, во время получения очередной части неправомерной выгоды в сумме 1 550 000 грн и 4 300 долларов, задержан высокопоставленный чиновник КО «Киевзеленстрой» и посредник.

Ранее, в октябре 2021 года, представитель КО «Киевзеленстрой» уже получил первую часть выгоды на сумму 2 047 500 грн.

Решается вопрос об объявлении подозрения указанным должностным лицам.