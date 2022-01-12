У Порошенко сообщили точное время возвращения экс-президента

Петр Порошенко возвращается в Украину 17 января в 9:00 утра рейсом из Варшавы. Об этом сообщает пресс-служба﻿ политической партии "Европейская солидарность".

"В целях экономии бюджетных средств, которые Банковая сегодня тратит на незаконную слежку за лидером оппозиции, официально сообщаем, что Петр Порошенко вернется в Киев 17 января рейсовым самолетом из Варшавы", – говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что сегодня лидер "Европейской Солидарности" работает в Брюсселе, где "проводит важные международные встречи, в том числе по линии НАТО, на фоне повышенной концентрации российских войск на границе с Украиной и вторжения россиян в Казахстан" .

Петр Порошенко выразил благодарность своим сторонникам, которые "готовятся к его возвращению в Киев" . Также лидер "ЕС" посоветовал Офису Президента "меньше демонстрировать свой страх из-за провластных СМИ" .

"Советую Банковой не тратить средства на незаконное внешнее наблюдение и прослушку – мы будем информировать вас о каждом шаге, который приближает домой. Также не советую властям пугать меня арестом прямо в аэропорту. Я возвращаюсь 17 января в 9 утра", – заявил Порошенко.