У Порошенко сообщили точное время возвращения экс-президента
Петр Порошенко возвращается в Украину 17 января в 9:00 утра рейсом из Варшавы. Об этом сообщает пресс-служба политической партии "Европейская солидарность".
"В целях экономии бюджетных средств, которые Банковая сегодня тратит на незаконную слежку за лидером оппозиции, официально сообщаем, что Петр Порошенко вернется в Киев 17 января рейсовым самолетом из Варшавы", – говорится в сообщении пресс-службы.
Также отмечается, что сегодня лидер "Европейской Солидарности" работает в Брюсселе, где
"проводит важные международные встречи, в том числе по линии НАТО, на фоне повышенной концентрации российских войск на границе с Украиной и вторжения россиян в Казахстан".
Петр Порошенко выразил благодарность своим сторонникам, которые
"готовятся к его возвращению в Киев". Также лидер "ЕС" посоветовал Офису Президента
"меньше демонстрировать свой страх из-за провластных СМИ".
"Советую Банковой не тратить средства на незаконное внешнее наблюдение и прослушку – мы будем информировать вас о каждом шаге, который приближает домой. Также не советую властям пугать меня арестом прямо в аэропорту. Я возвращаюсь 17 января в 9 утра", – заявил Порошенко.
Пресс-служба добавляет, что
"в условиях широкомасштабной агрессии Путина преследование лидера оппозиции является ничем иным, как разрушением национального единства именно тем, что так необходимо агрессору".