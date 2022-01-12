Цены на 30 потребительских товаров будут отслеживать ежедневно
Кабинет министров принял распоряжение "О мерах по мониторингу и анализу цен и состояния товарных рынков". В перечень вошли 30 позиций, среди которых хлеб, масло, гречка, молоко, мясо, антибиотики, одноразовые маски, топливо, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Документом поручается Государственной службе статистики обеспечить ежедневный мониторинг потребительских цен на товары по перечню и предоставлять Министерству экономики соответствующую информацию до 16-00 отчетного дня.
Товары, в отношении которых ежедневно проводится мониторинг цен:
- Мука пшеничная высшего сорта
- Макаронные изделия из мягких сортов пшеницы
- Батон
- Хлеб ржано-пшеничный
- Крупа гречневая
- Крупа овсяная
- Пшено
- Свинина
- Говядина
- Птица (тушки куриные)
- Молоко пастеризованное жирностью до 2,6 процента (в пленке)
- Масло сливочное жирностью от 72 до 82,5 процента включительно
- Сметана жирностью до 15 процентов включительно
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Яйца куриные категории С1
- Масло подсолнечное
- Сахар кристаллический
- Капуста белокочанная
- Лук репчатый
- Свекла
- Морковь
- Картофель
- Этанол, раствор 96 процентов
- Жаропонижающие препараты импортные
- Жаропонижающие препараты отечественные
- Антибиотики отечественные
- Антибиотики импортные
- Медицинская маска одноразовая
- Бензин марки А-95
- Дизельное топливо
- Газ сжиженный для автомобилей
Напомним, Кабинет министров Украины ввел предельный уровень торговой надбавки на хлеб и батон. До конца действия карантина розничные торговцы не могут устанавливать наценку выше 10%.