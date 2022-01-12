Цены на 30 потребительских товаров будут отслеживать ежедневно

Кабинет министров принял распоряжение "О мерах по мониторингу и анализу цен и состояния товарных рынков". В перечень вошли 30 позиций, среди которых хлеб, масло, гречка, молоко, мясо, антибиотики, одноразовые маски, топливо, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Документом поручается Государственной службе статистики обеспечить ежедневный мониторинг потребительских цен на товары по перечню и предоставлять Министерству экономики соответствующую информацию до 16-00 отчетного дня.

Товары, в отношении которых ежедневно проводится мониторинг цен:

Мука пшеничная высшего сорта

Макаронные изделия из мягких сортов пшеницы

Батон

Хлеб ржано-пшеничный

Крупа гречневая

Крупа овсяная

Пшено

Свинина

Говядина

Птица (тушки куриные)

Молоко пастеризованное жирностью до 2,6 процента (в пленке)

Масло сливочное жирностью от 72 до 82,5 процента включительно

Сметана жирностью до 15 процентов включительно



Яйца куриные категории С1



Масло подсолнечное

Сахар кристаллический

Капуста белокочанная

Лук репчатый

Свекла

Морковь

Картофель

Этанол, раствор 96 процентов

Жаропонижающие препараты импортные

Жаропонижающие препараты отечественные

Антибиотики отечественные

Антибиотики импортные

Медицинская маска одноразовая

Бензин марки А-95

Дизельное топливо

Газ сжиженный для автомобилей

Напомним, Кабинет министров Украины ввел предельный уровень торговой надбавки на хлеб и батон. До конца действия карантина розничные торговцы не могут устанавливать наценку выше 10%.