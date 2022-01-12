Кабмин ввел государственное регулирование цен на продукты
Кабинет министров Украины ввел предельный уровень торговой надбавки на некоторые продукты. До конца действия карантина розничные торговцы не могут устанавливать наценку выше 10%, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Согласно документу, который обнародовал нардеп Алексей Гончаренко, ограничение касается таки продуктов:
- сахар-песок,
- мука пшеничная высшего сорта,
- макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной высшего сорта),
- молоко пастеризованное жирностью 2,5 процента (в пленке),
- масло подсолнечное,
- яйца куриные категории С1,
- птица (тушка куриная)
- масло сливочное жирностью 72,5 процента.
Напомним, Кабинет министров Украины ввел предельный уровень торговой надбавки на хлеб и батон. До конца действия карантина розничные торговцы не могут устанавливать наценку выше 10%.