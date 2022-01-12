Интерьер зала 2022: тенденции и новинки дизайна

В дизайне интерьера этого года преобладает минималистический подход, в том числе и для зала или гостиной. Основные и характерные черты, которые свойственны современному интерьеру зала – это достаточное количество свободного пространства, простота и правильность линий, многофункциональность и комфортность комнаты, сообщает Remontbp.

Основными трендами дизайна интерьера гостиной 2022 стали гармоничное и удобное зонирование, использование натуральных природных материалов для выполнения отделочных работ и изготовления мебели, преобладание светлых цветов и оттенков, оригинальные аксессуары и предметы декора, в том числе из природных материалов, живых цветов и растений.

Самыми популярными стилями интерьера в 2022 году стали японский и скандинавский виды минимализма, модный лофт, технологичный хай-тек.

Также в числе модных стилей для зала или гостиной невероятный шебби-шик, уютный и комфортный кантри, органичный и нежный прованс, роскошный неоклассицизм, самобытный этнический и изысканный средиземноморский стили интерьера.

Для интерьера зала в этом году выбирают модные, стильные и изысканные цвета, а также их эффектные и гармоничные сочетания.

Среди трендовых оттенков нежные кремовые, чувственный пурпурный, элегантный оливковый, невероятно сочный и теплый оттенок под названием «манговый сорбет», глубокий атлантический синий – золотая середина между светлым и темным синим цветом, натуральный коричневый, ассоциирующийся с шоколадом, холодный и приглушенный темно-зеленый под названием «зеленый кварц», а также удивительный темно-оранжевый, бежево-золотой, нежный оттенок розово-малинового.

В моду вошли нейтральные тона: полупрозрачный белый, холодный серебристо-серый, насыщенный серый, глубокие оттенки коричневого, черно-серый.