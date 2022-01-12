Байден снова назвал Камалу Харрис президентом США

Джо Байден снова назвал вице-президента Камалу Харрис президентом США Эту оговорку он допустил во время выступления в Университетском центре Атланты, сообщает "Политика Страны".

"На прошлой неделе президент Харрис и я в Капитолии обсуждали один из моментов" , - сказал Байден.

Уже в третий раз он совершает одну и ту же ошибку в отношении Харрис.

Кроме того, ранее он называл Путина "Клутиным", путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.