Льготный газ для пищепрома и план по НАТО: что принял Кабмин

Первый в этом году Кабмин начался со старой темы - вакцинации. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что страна обеспечена вакцинами и призвал украинцев получать бустерную дозу. Он также заверил, что в этом году будет кардинальная трансформация многих отраслей, в частности, медицины, образования, спорта, инфраструктуры и пр. Пройдет дальнейшая цифровизация и повышение пенсий, пишет Людмила Ксенз, Страна UA.

Анонсировали также "Большую термомодернизацию" и "Большую реставрацию". Ну и, понятно, никуда без "Большой стройки" – в этом году планируется ремонт и строительство 5 тысяч километров дорог и запуск проекта по платным трассам. Украинцам обещают также доступную ипотеку под 5%, а бизнесу – дешевые кредиты.

Но начать решили с более приземленных вещей – цены на газ для пищевиков. Правда, доступ к нему получат далеко не все предприятия.

Что еще принял Кабмин 12 января – далее в материале.

Льготный газ для пищепрома

Кабмин решил вопрос с дешевым газом для пищепрома, который предприятиям пообещали еще в конце прошлого года, но пока так и не дали.

Правда, получат льготный газ не все. В льготный список попали производители муки, пастеризованного молока жирностью 2,5%, пшенично-ржаного хлеба, батонов, куриных яиц, курятины и подсолнечного масла.

Как видно, перечень достаточно узкий. Ни тепличников, ни кондитеров, ни других представителей пищепрома, которые также просили дешевый газ, в нем нет. То есть, овощи, печенье и колбасу в Кабмине посчитали излишеством для украинцев.

В документе прописано, что на биржу по льготной цене должно идти не менее 20% газа собственной добычи за предыдущий месяц.

Граничный ценник – стоимость газа собственной добычи без учета рентных платежей плюс надбавка 24%. Отдельно список участников-покупателей такого газа будет утверждать Минэнерго. Министерство также создаст комитет по надзору за биржевыми торгами, куда войдет по два представителя от Минэнерго и Минэкономики и один представитель Минагрополитики.

Продавать льготный газ будут на аукционе, но с учетом предельной цены. По словам аналитика Института стратегических исследований Юрия Корольчука, она будет в пределах 20 тысяч гривен за тысячу кубов. Но в теории может быть и ниже, если в ходе аукциона не найдется много желающих играть на повышение. Глава набсовета группы компаний "Молочный альянс" Сергей Вовчук рассчитывает на ценник в 16-20 тысяч гривен.

Продавать льготный газ будут лотами – определенные объемы газа, которые нельзя будет делить.

Схема для мигрантов

Власти намерены активизировать борьбу с нелегальными мигрантами. Законопроект на эту тему одобрил Кабмин.

В пояснительной записке указано, что в последние годы иностранцы предпринимают все больше попыток легализироваться в нашей стране по схеме фиктивных браков. В частности, таким способом заезжают в Украину граждане Афганистана, Пакистана, Ирана, Ирака. Не секрет, что зачастую для них Украина не является конечным пунктом – через нашу страну иностранцы затем пытаются выехать в Европу.

При этом, украинское законодательство хотят привести в соответствие с директивой ЕС, в которой говорится, что страна может отклонять запросы по воссоединению семьи, проводить проверки, если возникнут сомнения в фиктивности брака и пр. В частности, заподозрят фиктивность брака, если, к примеру, будущие муж и жена до этого не общались, а после свадьбы не живут вместе и не ведут общее хозяйство.

Иностранцам, которые законно пребывают на территории Украины, наоборот, обещают послабления – сроки рассмотрения документов о разрешении на иммиграцию сократят с года до 6 месяцев.

Иностранные стипендии – без налогов

Еще один проект, который согласовал Кабмин – о создании условий для проведения научной деятельности.

Главная новация – предлагают отменить налогообложения в рамках международного финансирования научных проектов иностранных стипендий, которые выделяются украинцам.

Регулятор для транспортников

На транспорте появится новый регулятор – Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование с сфере транспорта. Законопроект на эту тему одобрил Кабмин.

Комиссия будет государственным коллегиальным органом, подотчетным президенту и парламенту.

Новый регулятор займется формированием ценовой и тарифной политики в сфере транспорта, разработкой проектов законодательных актов, регулирующих эту отрасль, регулированием работы транспортников, привлечением инвестиций, защитой прав потребителей и пр. То есть, ее хотят наделить весьма широкими полномочиями.

Улучшится ли после этого работа украинской транспортной системы, или же транспортники по итогу получат еще одну структуру, с которой нужно будет "договариваться" – вопрос пока открытый.

Наркотики для собак

Кабмин внес изменения в постановление о выделении наркотических средств и психотропных веществ для дрессировки служебных собак. Сейчас такие препараты выделяются Администрации Государственной пограничной службы по квотам – определенное количество на каждую служебную собаку в год. Используются наркотики и психотропы в учебных целях, служебных собак учат их выявлять.

Но, как говорится в пояснительной записке, объем квоты зависит от количества животных, кадрового состава кинологической службы и способностей собак к дрессировке.

Поэтому утверждение годовых квот предлагают отменить. Оставят только нормы использования наркотических и психотропных веществ.

Гуманитарку передают на места

Правительство предлагает урегулировать вопрос гуманитарной помощи.

В постановлении Кабмина прописали, что местные власти принимают решение о признании гуманитарной помощью легковых автомобилей (для обеспечения ими инвалидов и бюджетных организаций), грузов до 5 тонн или 22 тонн, если они состоят из товаров для борьбы с коронавирусом.

Сейчас в этом списке – автомобили и грузы до 3 тонн.

Также прописали, что гуманитарные авто не могут отчуждаться в течение 10 лет, а местные власти должны контролировать распределение и целевое использование гуманитарки. Этих пунктов в действующем законодательстве нет.

Госзакупки лекарств

С подачи Минздрава Кабмин внес изменения в правила поставок лекарств за бюджетные средства.

В частности, в постановлении правительства указано, что перечень организаций, которые осуществляют закупки в соответствующем бюджетном году, будет публиковаться на официальном сайте Минздрава. Импортеры за 10 дней до поставок препаратов должны подавать копию счета-фактуры (инвойса), а также копию регистрационного удостоверения на медпрепарат. Они нужны, чтобы получить освобождение груза от НДС. При этом, Минздрав может отказать заявителю, если тот подал неполный пакет документов или в бумагах выявят недостоверные данные.

То есть, по сути, речь идет об усложнении условий импорта лекарств. Также, судя по всему, могут изменить список организаций, курирующих госзакупки. Это говорит о том, что Минздрав хочет получить более широкие полномочия в вопросе контроля импорта лекарств.

Ранги для БЭБа

Глава Бюро экономической безопасности Вадим Мельник подал на Кабмин проект, который регулирует ранги и звания работников БЭБ – новой структуры, которая только начала работать в Украине.

Так, генерал-полковник и генерал-лейтенант БЭБ получат второй ранг госслужащих, генерал-майор – третий, полковник – 4, подполковник – 5, майор – 6, капитан – 7, старший лейтенант – 8, лейтенант – 9.

От ранга госслужащего зависят оклады и выплаты чиновников.

Сначала – сертификация, потом – зарплаты

Кабмин поменял условия работы госаудиторов. В постановлении правительства, в частности, предусмотрено, что с 1 января 2023 года будет внедрена сертификация работников подразделения внутреннего аудита государственного органа и его территориальных подразделений. Сертификация будет добровольной. Но тем, кто пройдет сертификацию Минфина, обещают повысить оклады до 30%.

На эти цели в 2023 году понадобится более 14 млн гривен, а в 2024 – почти 24 млн.

А вот претендентов на должности независимых экспертов-аудиторов ждут изменения. Сейчас от них требуется наличие диплома о высшем образовании не ниже степени магистра. По новому постановлению достаточно степени бакалавра. Необходимый опыт работы в сфере аудита, бухучета вместо нынешних 10 лет снизят до 5 лет.

Благотворительность "Нафтогаза"

Жителям Донецкой, Луганской и Херсонской областей обещают подарок от "Нафтогаза". Согласно постановлению Кабмина, НАК займется "благотворительной" установкой там малых солнечных электростанций на крышах домов, фотоэлектрических модулей освещения пешеходных переходов и мест общего пользования, а также поставками для этих регионов электрического пассажирского транспорта.

Финансирование проекта будет идти за счет "Нафтогаза".

Стоит отметить, что такая программа уже была. Ее прописывали со сроками реализации в 2020-2021 годах.

Правда, в ней фигурировали только Луганская и Донецкая области, теперь же добавили еще и Херсонскую. Соответственно, сроки расширили и на 2022 год.

Также, помимо солнечных электростанций и фотоэлементов для освещения, добавили электротранспорт и зарядки для электрокаров. Стоимость проектов увеличили со 100 млн до 200 млн гривен.

Минфин по этому поводу уже возмутился, указав, что нет никаких финансовых расчетов по стоимости программы. Кроме того, НАК и так в убытках – по итогам первого полугодия 2021 года он ушел в минус на 1,7 млрд гривен.

План по НАТО

Кабмин утвердил план мероприятий по реализации Стратегии коммуникации по вопросам евроатлантической интеграции Украины на период до 2025 года.

Сам документ очень объемный. В нем предусмотрено, к примеру, создание специальной комиссии по вопросам координации и выполнения стратегии (в январе 2022 года), формирование аналитического дайджеста и распространение его среди посольств стран-членов НАТО и украинских чиновников (ежеквартально), проведение обучения госслужащих по вопросам евроатлантической интеграции. Все госорганы, освещая вопрос НАТО, должны руководствоваться неким "унифицированным подходом". Собираются подключить к освещению темы НАТО также средства массовой информации и блогеров (пресс-конференции, конкурсы на лучший материал и пр.). Еще один пункт – формирование "позитивного восприятия" темы вступления Украины в НАТО в обществе. Тут в планах мероприятий есть даже проведение уроков и воспитательных часов по теме НАТО в школах.

Правда, как указал в своих замечаниях Минфин, авторы не предоставили финансового обоснования плана. Следовательно, непонятно, за какие деньги его будут реализовывать.