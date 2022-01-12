Адвокаты Порошенко потребовали назначить суд в день его возвращения

Адвокаты пятого президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко требуют от судьи районного Печерского суда Киева назначить судебное заседание в день возвращения своего подзащитного в столицу Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы сегодня обратились в Печерский суд … требуем от судьи, в производстве которого находится представление генерального прокурора или в данном в случае того, кто его заменяет, о применении к Петру Порошенко меры пресечения, назначить судебное заседание на 17 января 2022 года", – сказал адвокат Игорь Головань на брифинге в среду в Киеве.

Также адвокат Петра Порошенко заявил, что уже есть решение о задержании его подзащитного и доставке его в суд.