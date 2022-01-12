В честь Греты Тунберг назвали новый вид лягушек
В честь шведской экоактивистки Греты Тунберг назвали новый вид панамских лягушек. Статья об этом была опубликована в журнале ZooKeys, сообщает Корреспондент.
Лягушек Pristimantis gretathunbergae обнаружила на территории Панамы исследовательская группа под руководством Конрада Меберта из бразильского Университета Санта-Крус.
Представительниц нового вида нашли на горе Чуканти, окруженной тропическими лесами.
Лягушки имени Греты Тунберг невелики (самки в среднем достигают 42,6 миллиметра, а самцы – 31,24 миллиметра) и скромно окрашены (верхняя часть тела коричневатая или желтовато-оранжевая, а брюшко более светлое).
При этом исследователи отмечают, что P. gretathunbergae отличаются от других представителей рода, населяющих Панаму, рядом характерных деталей окраски, включая темную радужную оболочку глаз и светлую верхнюю губу.
Амфибии держатся на участках, где растет много разнообразных бромелий, а стволы деревьев покрыты мхом. Днем они прячутся, а по ночам выбираются на поверхность растений и древесные стволы, чтобы охотиться на насекомых и пауков.
За время наблюдений, ученые увидели одного поющего самца P. gretathunbergae, а также трех самок, охраняющих икринки. Как и у других представителей рода, из этих икринок вылупляются не головастики, а маленькие лягушата.
Подчеркивается, что среда обитания лягушки сильно фрагментирована и находится под угрозой исчезновения из-за быстрой вырубки лесов и последствий глобального потепления.
Напомним, за несколько лет в честь Тунберг были названы жук из Кении Nelloptodes gretae, два вида улиток из Новой Зеландии и с острова Борнео (Opacuincola gretathunbergae и Craspedotropis gretathunbergae соответственно) а также целый род пауков Thunberga, распространенный на Мадагаскаре и Майотте.