В честь Греты Тунберг назвали новый вид лягушек

В честь шведской экоактивистки Греты Тунберг назвали новый вид панамских лягушек. Статья об этом была опубликована в журнале ZooKeys, сообщает Корреспондент.

Лягушка P. gretathunbergae twitter.com/nplusodin

Лягушек Pristimantis gretathunbergae обнаружила на территории Панамы исследовательская группа под руководством Конрада Меберта из бразильского Университета Санта-Крус.

Представительниц нового вида нашли на горе Чуканти, окруженной тропическими лесами.

Лягушки имени Греты Тунберг невелики (самки в среднем достигают 42,6 миллиметра, а самцы – 31,24 миллиметра) и скромно окрашены (верхняя часть тела коричневатая или желтовато-оранжевая, а брюшко более светлое).

Лягушки P. gretathunbergae twitter.com/BotanicsMan

При этом исследователи отмечают, что P. gretathunbergae отличаются от других представителей рода, населяющих Панаму, рядом характерных деталей окраски, включая темную радужную оболочку глаз и светлую верхнюю губу.

Амфибии держатся на участках, где растет много разнообразных бромелий, а стволы деревьев покрыты мхом. Днем они прячутся, а по ночам выбираются на поверхность растений и древесные стволы, чтобы охотиться на насекомых и пауков.

За время наблюдений, ученые увидели одного поющего самца P. gretathunbergae, а также трех самок, охраняющих икринки. Как и у других представителей рода, из этих икринок вылупляются не головастики, а маленькие лягушата.

Лягушка P. gretathunbergae twitter.com/Fetvdiario05

Подчеркивается, что среда обитания лягушки сильно фрагментирована и находится под угрозой исчезновения из-за быстрой вырубки лесов и последствий глобального потепления.

Напомним, за несколько лет в честь Тунберг были названы жук из Кении Nelloptodes gretae, два вида улиток из Новой Зеландии и с острова Борнео (Opacuincola gretathunbergae и Craspedotropis gretathunbergae соответственно) а также целый род пауков Thunberga, распространенный на Мадагаскаре и Майотте.