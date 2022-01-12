В Киеве сообщили о минировании аэропортов Жуляны и Борисполь

Поступил анонимный звонок о минировании аэропортов Жуляны и Борисполь, а также нескольких ТРЦ, сообщает﻿ Telegram-канал "Сегодня".

По информации СМИ, "заминированы" 8 столичных ТРЦ. Там в самое ближайшее время предстоит проверка.

Ранее поступали сообщения о минировании в Киеве станций метро "Вокзальная", "Театральная", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта".

Проверка станций «Площадь Льва Толстого», «Дворец спорта» и пересадочного узла завершена, взрывоопасных предметов не обнаружено.

Проверка на станциях «Театральная» и «Вокзальная» продолжается.

Также в Черкассах, Львове, Николаеве и Днепре поступили сообщения о минировании школ. В Одессе проверяется информация о минировании торговых центров.