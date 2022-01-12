Виновника смертельного ДТП под Харьковом трижды ловили пьяным за рулем

Водитель Kia Optima, ставший виновником смертельного ДТП под Харьковом, неоднократно был пойман на нетрезвом вождении. Но суды ним так и не занялись, сообщает УНИАН.

Утром 12 января в результате столкновения автомобилей Kia Optima и Toyota Camry вблизи Харькова погибли трое взрослых и пострадали двое детей.

По информации нардепа из Харьковщины Александра Бакумова, водитель Kia, вылетевший на встречную полосу, - злостный нарушитель.