Виновника смертельного ДТП под Харьковом трижды ловили пьяным за рулем
Водитель Kia Optima, ставший виновником смертельного ДТП под Харьковом, неоднократно был пойман на нетрезвом вождении. Но суды ним так и не занялись, сообщает УНИАН.
Утром 12 января в результате столкновения автомобилей Kia Optima и Toyota Camry вблизи Харькова погибли трое взрослых и пострадали двое детей.
По информации нардепа из Харьковщины Александра Бакумова, водитель Kia, вылетевший на встречную полосу, - злостный нарушитель.
"Только за осень у него три административных протокола по 130 статье КУоАП - управление в состоянии алкогольного опьянения. Ни один из этих протоколов не был рассмотрен судом! Ни один! Если бы у суда хоть до одного из этих материалов "дошла очередь", нарушителя не должно было быть бы в этом месте и в это время на дороге. Так что он продолжал садиться за руль, нарушать, пока не погубил молодую украинскую семью", - возмущается нардеп.