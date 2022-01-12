Привитые CoronaVac украинцы, смогут ездить за границу
Украинцы смогут путешествовать в страны, которые не признают вакцину CoronaVac, если сделают бустер от Pfizer, сообщает Деловая столица.
В частности, если две первые прививки сделаны вакциной CoronaVac, а затем бустерная доза Comirnaty от Pfizer/BioNTech, то в обновленном сертификате будет указана лишь Comirnaty.
"Такой сертификат дает право въезда в те страны, где принимают сертификаты о прививках Comirnaty от Pfizer", – сказано в сообщении.
После бустера сертификат будет действителен девять месяцев (270 дней).
В Helsi уточнили, что можно скачать одноименное приложение, где будут отображены все данные о полученных прививках.