Привитые CoronaVac украинцы, смогут ездить за границу

Украинцы смогут путешествовать в страны, которые не признают вакцину CoronaVac, если сделают бустер от Pfizer, сообщает Деловая столица.

В частности, если две первые прививки сделаны вакциной CoronaVac, а затем бустерная доза Comirnaty от Pfizer/BioNTech, то в обновленном сертификате будет указана лишь Comirnaty.

"Такой сертификат дает право въезда в те страны, где принимают сертификаты о прививках Comirnaty от Pfizer" , – сказано в сообщении.

После бустера сертификат будет действителен девять месяцев (270 дней).

В Helsi уточнили, что можно скачать одноименное приложение, где будут отображены все данные о полученных прививках.