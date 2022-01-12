НАТО и РФ имеют существенные разногласия по Украине - Столтенберг

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг подчеркивает, что Альянс и Российская Федерация имеют существенные разногласия относительно Украины, сообщает УНИАН.

Об этом Столтенберг заявил на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета НАТО-Россия.

Генеральный секретарь сказал, что состоялся не простой разговор с представителями РФ.

"У нас состоялся серьезный и прямой обмен мнениями по ситуации в Украине и у нее и относительно последствий для европейской безопасности. Существуют существенные разногласия между странами-членами НАТО и Россией по этим вопросам. Наши разногласия нелегко преодолеть, но позитивным сигналом является то, что все страны-члены НАТО и Россия сели за один стол и взаимодействовали по существенным вопросам" , - подчеркнул Столтенберг.

Он подчеркнул, что в течение двух лет заседания Совета НАТО-Россия не проходили.