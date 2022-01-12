Соединения конопли блокируют заражение коронавирусом

Пара каннабиноидных кислот связывается с шиповидным белком SARS-CoV-2 и не дает вирусу проникнуть в клетки человека, сообщает Корреспондент.

Соединения конопли могут блокировать проникновение вируса SARS-CoV-2 в клетки человека. Об этом свидетельствуют результаты исследования Глобального инновационного центра конопли штата Орегон, Фармацевтического колледжа и Института Линуса Полинга в США.

Специалисты обнаружили, что пара каннабиноидных кислот связывается с шиповидным белком коронавируса, блокируя критический этап в процессе, который вирус использует для заражения людей.

"Эти каннабиноидные кислоты в большом количестве содержится в конопле и во многих экстрактах конопли. Это не наркотические вещества и они не содержат психоактивных ингредиентов марихуаны, поэтому безопасны для людей", – подчеркнул руководитель исследования Ричард ван Бримен.

Кроме того, исследование показало, что соединения конопли были одинаково эффективны против штаммов SARS-CoV-2, включая альфа- и бета-варианты.