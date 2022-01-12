Суд обязал прокуратуру закрыть коррупционное дело Татарова

Шевченковский районный суд Киева обязал Офис генпрокурора закрыть уголовное производство заместителя руководителя ОП Олега Татарова, сообщает Новое время.

"14 декабря 2021 года Шевченковский суд сделал Татарову подарок на годовщину решения „Пещеры“ и исподтишка обязал прокуроров Венедиктовой закрыть дело из-за истечения сроков расследования" , — говорится в сообщении Центра противодействия коррупции.

ЦПК подчеркивает, что решение суда было вынесено накануне утверждения результатов конкурса на главу САП, где победил детектив НАБУ Александр Клименко. В недавнем интервью Клименко сказал, что будь на момент расследования он руководителем САП, то расследовал бы дело Татарова иначе, отмечает ЦПК.

"Пожалуй, именно поэтому „татаровская“ часть комиссии блокирует утверждение результатов конкурса, на котором Клименко победил" , — говорится в сообщении Центра.

Заместителя главы Офиса президента подозревали во взяточничестве по так называемому делу Укрбуда — о квартирах для Национальной гвардии. По данным следствия, Татаров, являясь юристом Укрбуда, вместе с владельцем компании Максимом Микитасем дал взятку в виде парко-места работнику Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД за занижение стоимости жилого комплекса с 81 до 7 млн гривен.

Татаров стал заместителем главы Офиса президента Андрея Ермака 5 августа 2020 года. При президентстве Виктора Януковича он являлся начальником Главного следственного управления МВД Украины. Его должность подпадала под действие закона об очищении власти, но ему удалось избежать люстрации. В ответ на критику такого кадрового решения президент Владимир Зеленский заявил, что в МВД при Януковиче «были профессионалы».