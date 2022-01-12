"Слугу народа" поймали на переписке о замене прав

Журналисты в очередной раз застали за крамольной перепиской народного депутата. На этот раз в объективы камер попал смартфон члена фракции "Слуга народа" Александра Совы, который договаривался о замене водительских прав для своей ближайшей родственницы, вероятно даже супруги, сообщает Обозреватель.

"Хороший знакомый" Совы и по совместительству заместитель начальника главного сервисного центра МВД Юрий Смолянинов пообещал в личной переписке, что все организует.

"Ей надо только подъехать в сервисный центр 8041 и созвониться с Владимиром Науменко, а он уже все организует. У нее три админпротокола, поэтому замена будет проводиться со сдачей экзамена. Это займет около часа времени" , – якобы пишет Смолянинов в ответ на просьбу Совы о замене прав для супруги, у которой, судя по всему, забрали права за неоднократное нарушение ПДД.

Переписка нардепа . Источник: Telegram-канал Через Плечо

Список контактов в приложении . Источник: Telegram-канал Через Плечо

Авторы публикации отметили, что до сих пор неизвестно, удалось ли провести операцию с заменой прав по наущению замначальника. Однако, журналисты готовятся к новому сезону пленарных заседаний, чтобы лично поинтересоваться об этом у Александра Совы.