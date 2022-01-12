Верещук получила в замы бывшего спикера АТО/ООС

Кабинет министров назначил Анатолия Стельмаха заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, сообщает Деловая столица.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

До этого львовянин Анатолий Стельмах работал на Центральной телерадиостудии министерства обороны Украины, где дослужился до должности заместителя начальника отдела.

После начала вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году Стельмах был сначала спикером Антитеррористической операции, а затем операции Объединенных сил. В этом статусе он озвучивал утренние и вечерние сводки о событиях в зоне боевых действий.

До событий на Донбассе он побывал в двух "горячих точках" — Ираке и Конго.

Таким образом Стельмах стал четвертым заместителем министра реинтеграции Ирины Верещук. Также ее замами являются Игорь Яремченко, Снавер Сейтхалилев и Алексей Бородай.