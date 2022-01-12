ОДКБ заявила, что выведет войска из Казахстана за десять дней

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сообщил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о начале вывода войск организации с территории страны «в обозначенные им сроки», сообщает Новое время.

В среду, 12 января, Токаев принял Зася и «высказал благодарность за поддержку и оказание своевременной помощи Казахстану в условиях террористического нападения». По словам президента Казахстана, «эффективность [ОДКБ] проявилась достаточно наглядно».

В то же время на сайте ОДКБ сообщается, что вывод войск начнется 13 января и завершится в течение десяти дней. Также сказано, что Токаев объявил об окончании операции ОДКБ в стране.