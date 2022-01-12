Потепление до 1°С днем и сильный мороз ночью: погода 13 января

Украину ждет сильный перепад температур. После значительных морозов среды, во вторник в некоторых областях потеплеет до 1°С. В некоторых регионах ожидается снег, кое-где – мокрый. В целом погода﻿ будет пасмурной на большей части страны.

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Итак, в четверг, 13 января, во всех северных, южных, а также в Закарпатской, в большинстве центральных областей и в Крыму ожидается температура от -8°С до -1°С днем и от -19°С на севере до -9°С на полуострове ночью. В остальных западных, а также в Винницкой областях будет наиболее тепло – там обещают от -2°С до 1°С днем и от -16°С до -10°С ночью. А вот на востоке будет холоднее всего – от -11°С до -7°С днем и от -17°С до -13°С ночью.

Из осадков 13 января ожидается мокрый снег на западе (кроме Закарпатской и Хмельницкой областей), в Винницкой и Житомирской областях, а также снег в остальных центральных (кроме Днепропетровской области) и на севере страны. Средняя скорость ветра в большинстве регионов ожидается на уровне 14-25 км/час в среднем, на западе местами возможны шквалы до 29 км/час. На востоке и в Крыму будет ветер послабее – около 11-18 км/час в среднем, на полуострове местами до 22 км/час.

Укргидрометцентр предупреждает, что 13 января днем в западных областях из-за порывов ветра объявлен первый уровень опасности, желтый.

В столице Украины, Киеве﻿, 13 января ожидается температура воздуха от -14°С до 1°С в течение дня, ветер около 14-22 км/час и снег.