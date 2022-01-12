Столтенберг: Россия является агрессором, а не Украина

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг отмечает, что Россия является агрессором и создает кризис, а не Украина, которая не представляет угрозы для РФ, сообщает УНИАН.

Об этом Столтенберг заявил на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета НАТО-Россия.

"Украина - это суверенная страна. Украина имеет право на самооборону. Украина не является угрозой для России. Россия имеет наибольшую наземную силу в Европе. Она является одной из главных ядерных держав. Она инвестировала значительные ресурсы в новые современные военные возможности на протяжении последних лет. Но не только это, потому что Россия использовала военную силу против Украины. В 2014 году она оккупировала и захватила часть Украины - Крым. Она продолжает незаконную оккупацию Крыма, и она контролирует сепаратистов на востоке Украины, на Донбассе" , - заявил Столтенберг.

"Поэтому, сама идея, что Украина определенным образом угрожает России, - это абсолютно перевернутое все с ног на голову. Именно Россия является агрессором. Именно Россия применила силу и продолжает применять силу против Украины. И затем она наращивает войска с участием около сотни тысяч военных, артиллерии, бронетехники, дронов" , - подчеркнул генеральный секретарь НАТО и добавил, что эти действия России сопровождаются угрожающей риторикой, что является проблемой.

"Этот кризис создает Россия и по этой причине важно, чтобы она прибегла к деэскалации. Украина имеет право на самооборону, что закреплено в Уставе ООН. И конечно, некоторые страны-члены и НАТО помогают ей поддерживать право на самооборону" , - сказал Столтенберг.

Страны-члены НАТО во время ключевого спецзаседания в Европе 12 января отклонили требования России насчет "гарантий невступления Украины и Грузии.

Кроме того, в Альянсе подчеркнули, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах.

Переговоры с Кремлем происходили на фоне роста напряженности на российско-украинском пограничье, куда, по оценкам западных разведданных, МО РФ стянуло около 100 тысяч военных.

Россия называет вступление Украины в НАТО своими "красными линиями". В Кремле утверждают, что войска Альянса якобы угрожают нацбезопасности страны.

В то же время в НАТО неоднократно заявляли России, что судьбу принятия стран будут решать только члены организации и народы этих стран.