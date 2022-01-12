В Бердянске водитель насмерть сбил ребенка возле школы

В среду, 12 января, в Бердянском районе Запорожской области водитель сбил 10-летнюю девочку, которая перебегала дорогу недалеко от школы. Ребенок скончался на месте, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ Национальной полиции в Запорожской области.

Трагедия произошла около 13:30 в селе в селе Новопетровка. Возле школы по ул. Центральной водитель автомобиля "ВАЗ" совершил наезд на ребенка. 10-летняя девочка от полученных травм скончалась на месте происшествия в карете "скорой помощи".

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Полиция установила, что 43-летний водитель легковушки на момент ДТП был трезвым.

По факту ДТП открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Начато досудебное расследование.