США готовят санкции против РФ, которые не затронут мировую экономику

Администрация США поддерживает предлагаемый сенаторами-демократами законопроект, предусматривающий санкции против России в случае ее нападения на Украину, но при этом будет стремиться к тому, чтобы эти меры не сказывались негативно на мировой экономике, сообщает Интерфакс-Украина.

"США также будут стремиться ограничить воздействие каких-либо санкций против России на мировую экономику", - пишет агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.

По информации агентства, собеседники журналистов указали, что Вашингтон в случае введения ограничительных мер " будут стремиться избегать краткосрочных перебоев в поставках энергоносителей ".

Ранее The Washington Post сообщила, что сенаторы от демократов при поддержке администрации США в среду намерены огласить законопроект, предусматривающий введение пакета санкций в отношении российского руководства в случае, если РФ нападет на Украину.

"Влиятельные сенаторы-демократы в среду опубликуют новый пакет санкций, который в случае вторжения на Украину затронет и президента России Владимира Путина, эти меры поддерживает Белый дом", - пишет издание.

"Предложение продвигает председатель сенатского комитета по иностранным делам Роберт Менендез. Она дает эффективную возможность тем демократам, которые открыто выступили за то, чтобы проголосовать "за" проект санкций в отношении России по "Северному потоку 2", - отмечает The Washington Post.

"В заявлении, опубликованном в среду, Менендез сообщил, что ответ, предусмотренный в его законопроекте, абсолютно четко указывает на то, что Сенат США не будет бездействовать в случае угроз Кремля очередным вторжением в Украину", - отмечается в публикации.