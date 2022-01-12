США готовят санкции против РФ, которые не затронут мировую экономику
Администрация США поддерживает предлагаемый сенаторами-демократами законопроект, предусматривающий санкции против России в случае ее нападения на Украину, но при этом будет стремиться к тому, чтобы эти меры не сказывались негативно на мировой экономике, сообщает Интерфакс-Украина.
"США также будут стремиться ограничить воздействие каких-либо санкций против России на мировую экономику", - пишет агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.
По информации агентства, собеседники журналистов указали, что Вашингтон в случае введения ограничительных мер "
будут стремиться избегать краткосрочных перебоев в поставках энергоносителей".
Ранее The Washington Post сообщила, что сенаторы от демократов при поддержке администрации США в среду намерены огласить законопроект, предусматривающий введение пакета санкций в отношении российского руководства в случае, если РФ нападет на Украину.
"Влиятельные сенаторы-демократы в среду опубликуют новый пакет санкций, который в случае вторжения на Украину затронет и президента России Владимира Путина, эти меры поддерживает Белый дом", - пишет издание.
"Предложение продвигает председатель сенатского комитета по иностранным делам Роберт Менендез. Она дает эффективную возможность тем демократам, которые открыто выступили за то, чтобы проголосовать "за" проект санкций в отношении России по "Северному потоку 2", - отмечает The Washington Post.
"В заявлении, опубликованном в среду, Менендез сообщил, что ответ, предусмотренный в его законопроекте, абсолютно четко указывает на то, что Сенат США не будет бездействовать в случае угроз Кремля очередным вторжением в Украину", - отмечается в публикации.
"В проекте, полученном The Washington Post в преддверии публикации, говорится, что в случае вторжения в Украину санкции могут затронуть высшее военное руководство России и представителей руководства, а также банковские структуры. Они могут сказаться на российских компаниях, которые используют системы типа SWIFT", - подчеркивается в публикации.