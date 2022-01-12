БЭБ: Причастный к хищению сотрудник был уволен две недели назад

В Бюро экономической безопасности отмечают, что причастный к масштабной схеме хищения средств представитель Бюро экономической безопасности был уволен на основании рапорта, представленного 27 декабря 2021 года, сообщает Украинская правда.

"По имеющейся информации, причиной проведения ДБР процессуальных мероприятий стали противоправные действия лица, никак не связанные с текущей деятельностью БЭБ. Отметим, что соответствующее лицо, в отношении которого осуществлялись следственные действия, было уволено на основании рапорта об увольнении, поданном им 27 декабря 2021 года.