Президент Азербайджана приказал прекратить огонь на границе с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев приказал прекратить огонь на границе с Арменией после просьб Еревана. Он отметил, что в результате обстрелов погибли до восьми армянских военных, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

По его словам, в результате боестолкновений на границе с Арменией погибли от шести до восьми армянских военных, многие были ранены. Алиев добавил, что после этого Ереван настойчиво попросил о прекращении огня.

"Они (Армения - ред.) должны понимать, что смерть азербайджанского военнослужащего никогда просто так им не сойдет" , - добавил глава государства.

Алиев назвал бои на границе с Арменией очередной военной провокацией и совершенно немотивированной агрессией против Азербайджана. Он уточнил, что это не первый случай, который происходит после войны и вчерашний инцидент не стал исключением.

"В 21:30 (19:30 по киеву - ред.) мною была дана команда министру обороны прекратить огонь" , - отметил Алиев.

Напомним, сообщения о взаимных обстрелах на границе Армении и Азербайджана появились днем 11 января. Стороны обвинили друг друга в провокациях.

Армянская сторона заявила о гибели двух военных и ранении еще двух военнослужащих.