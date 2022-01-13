Возвращение на Луну: NASA запускает суперракету

Тестовый запуск самой мощной и единственной в мире ракеты, способной отправить космический корабль с экипажем на Луну, состоится во второй половине февраля, сообщает Корреспондент.

NASA завершает комплексные испытания в рамках подготовки к запуску миссии Artemis I и уже пригласило СМИ для съемок первого тестового запуска сверхмощной ракеты Space Launch System. Цель миссии - снова высадить человека на Луну, но пока что речь идет об испытательном полете без экипажа.

На Луну и дальше

Artemis I станет первым комплексным испытанием систем NASA для исследования дальнего космоса: космического корабля Orion, ракеты Space Launch System (SLS) и наземных систем в Космическом центре Кеннеди на мысе Канаверал, Флорида.

Первая в серии миссий, Артемида I станет испытательным полетом без экипажа, который заложит основу для исследования дальнего космоса и продемонстрирует способность человека отправиться на Луну и дальше.

Во время полета космический корабль пролетит более 450 тысяч километров от Земли и тысячи километров от Луны и вокруг нее в течение примерно трехнедельной миссии.

Orion пробудет в космосе дольше, чем какой-либо корабль для астронавтов без стыковки с космической станцией, и вернется домой быстрее, чем когда-либо прежде.

Объединенная ракета и космический корабль выйдут из здания сборки транспортных средств в Космическом центре Кеннеди NASA во Флориде для испытаний "не ранее середины февраля 2022 года", говорится в сообщении об аккредитации прессы. Точная дата будет названа позднее.

Это будет заключительный предстартовый тест, так называемая генеральная репетиция. Ракета SLS и космический корабль Orion отправятся на стартовую площадку 39B на гусеничном транспортере-2. Старт самой миссии запланирован на март, хотя эксперты сильно сомневаются в такой вероятности.

Долгий путь

Разработка пилотируемого корабля Orion началась еще в 2004 году, а ракета-носитель Space Launch System должна была совершить свой первый беспилотный полет в 2017 году. Первый пилотируемый старт был запланирован на 2021 год. Однако не все пошло по плану.

С 2017-го запуск ракеты был перенесен на 2019 год - из-за проблем с финансированием. Далее по этой же причине полет откладывался снова и снова. Поэтому тестовый запуск в этом году - на самом деле долгожданное событие.

Генеральную репетицию NASA рассчитывало провести в начале января этого года, тем самым сохранив возможность запуска миссии в феврале. Но обнаружилась проблема с контроллером одного из четырех основных двигателей, которые приводят в движение массивную ракету. Неисправность была устранена, но сроки снова сместились.

В настоящее время инженеры NASA с командами подрядчиков работают над завершением всех оставшихся предполетных диагностических испытаний SLS и закрытием оборудования перед отправкой полностью собранной ракеты на стартовую площадку в Космическом центре Кеннеди.

После того как ракета достигнет площадки на своей мобильной стартовой башне, ракета и ее наземные системы пройдут генеральную репетицию. Операция обеспечит динамическое испытание ракеты-носителя с точки зрения ее оборудования, новых наземных систем в Космическом центре Кеннеди и программного обеспечения для интегрированной ракеты.

Во время испытания транспортное средство будет полностью заправлено жидким водородом и жидким кислородом, будет вестись обратный отсчет. Интерфейсы между ракетой, космическим кораблем и наземными системами ранее таким образом не тестировались.

После финального испытания ракета SLS вернется в здание сборки транспортных средств для установки некоторых пиротехнических средств для фактического запуска, прежде чем вернуться на площадку для старта.

Теоретически, если испытание пройдет гладко, SLS может быть запущена в апреле, считает Ars Technica. Однако более реалистичен запуск не раньше мая.

Учитывая потенциальные проблемы, которые могут возникнуть во время генеральной репетиции, особенно со взаимодействием между таким большим количеством сложных систем, дата запуска миссии Артемида I может быть перенесена на лето 2022 года, считают эксперты.

NASA хотело отправить первых за 50 лет людей на Луну в 2024 году. Планируется, что в составе экипажа впервые будет женщина и не белый астронавт. Такая цель была озвучена еще в 2019 году, но теперь в связи с недостатком финансирования миссия состоится не раньше 2025 года, пишет The Guardian.

Издание отмечает, что астронавты полетят к Луне, но не высадятся на ее поверхность в рамках следующего полета в 2024 году. Поэтому высадку на сам спутник Земли NASA планирует не раньше 2025 года.

Самый дорогой проект

Стоимость одного запуска оценивается в 1,55 миллиарда долларов, а общая сумма за 30-летнюю историю проекта - 209 миллиардов. Программа Space Shuttle стала самым дорогим проектом NASA со времен лунной программы Аполлон.

Два года назад Административно-бюджетное управление США провело расследование, которое показало, что всякий раз, когда NASA запускает свою новую ракету SLS, налогоплательщики будут платить "более двух миллиардов долларов". Как оказалось, ведомство было настроено оптимистично, отмечает The Motley Fool.

В декабре прошлого года NASA заключило с одним из своих основных субподрядчиков по проекту SLS, компанией Northrop Grumman, контракт на сумму 3,2 миллиарда долларов на создание ракет-носителей для пяти ракет SLS, которые будут участвовать в лунной программе Project Artemis.

Для каждого из Artemis IV, V, VI, VII и VIII Northrop Grumman построит пару ракетных ускорителей, которые помогут вывести массивные ракеты на орбиту, а затем отправить их на Луну. Компания также построит тестовый ускоритель для программы Artemis IX - всего 11 ускорителей.

Каждый ракетный ускоритель будет стоить налогоплательщикам - и принесет Northrop Grumman - более 290 миллионов долларов.

Для сравнения, когда NASA наняло SpaceX для запуска своего космического корабля геостационарного оперативного экологического спутника (GOES) U в сентябре прошлого года, общая стоимость ракеты Falcon Heavy, включая основную ступень и два боковых ускорителя (все они многоразовые), составила 152,6 миллиона долларов.

То есть за стоимость всего одной ракеты-носителя Northrop Grumman (которая будет выброшена после запуска) NASA может купить два ракетных корабля SpaceX.

Northrop Grumman говорит, что каждая из ее ракет-носителей SLS "развивает максимальную тягу в 3,6 миллиона фунтов - больше, чем 14 четырехмоторных Boeing 747 на полной взлетной мощности". А Falcon Heavy, по данным SpaceX, развивает тягу в пять миллионов фунтов при старте - это "примерно 18 самолетов 747".

В апреле 2021 года NASA заключило контракт со SpaceX Илона Маска на сумму 2,89 миллиарда долларов. Компания обязуется разработать посадочный модуль HLS Starship, который должен будет безопасно доставить двух американских астронавтов на поверхность Луны, а через неделю доставить их обратно на окололунную орбиту.

В 2020 году восемь стран - США, Великобритания, Италия, Канада, Австралия, Япония, ОАЭ и Люксембург - заключили международное соглашение об освоении Луны, которое в том числе предполагает добычу полезных ископаемых. Договор получил название Соглашения Артемиды (Artemis Accords). Позже к нему присоединилась Украина и еще ряд стран. Общее число участников насчитывает 15 государств.

Последний раз человек побывал на Луне в 1972 году - это были астронавты миссии Аполлон-17 Юджин Сернан и Харрисон Шмитт. На спутнике Земли они находились чуть больше чем трое суток. Всего за всю историю на Луну высадились 12 астронавтов в ходе шести миссий.

В 2019 году бывший вице-президент США Майк Пенс заявлял, что американцы должны побывать на Луне в течение пяти лет, и для этого нужно использовать любые средства.

NASA

NASA

NASA

NASA

NASA