Довбик попал в сферу интересов турецкого "Трабзонспора"
Нападающий "Днепра-1" и национальной сборной Украины Артем Довбик попал в сферу интересов турецкого "Трабзонспора", сообщает УНИАН.
Турецкий клуб отправил "Днепру-1" предложение об аренде футболиста с правом выкупа.
"Трабзонспор" активизировался в данном вопросе из-за травмы форварда турков Джанини, который пропустит 1-2 месяца.
Довбик защищает цвета "Днепра-1" с лета 2020 года после перехода из датского "Мидтьюлланда" за €450 тысяч. При этом "Мидтьюлланд" продолжает владеть 50% прав на игрока.
В текущем сезоне Артем провел за "Днепр-1" 18 матчей во всех турнирах, где забил 14 мячей и отдал 5 результативных передач.
Контракт Довбика с "Днепром-1" рассчитан до конца декабря 2023 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €5 миллионов.
Стоит отметить, что "Трабзонспор" является довольно титулованным клубом. "Бордово-голубые" шесть раз становились чемпионами Турции, девять раз выигрывали Кубок Турции и столько же раз Суперкубок страны.
Напомним, Артема Довбика признали лучшим футболистом украинской Премьер лиги по итогам 2021-го года.
Артем Довбик: карьера
- Довбик выступал за "Черкасский Днепр", "Днепр", молдавскую "Зарю" и датские "Митьюлланд" и "Сённерйюск", а в 2020 году вернулся в Украину, пополнив состав "Днепра-1".
- В текущем сезоне он возглавляет гонку бомбардиров УПЛ, забив 14 голов.
- Широкой общественности форвард стал известен после своего победного гола в ворота сборной Швеции в матче 1/8 финала Евро-2020. Этот мяч вывел сборную Украины в четвертьфинал турнира.
- За сборную Украины форвард в общей сложности сыграл 6 матчей, в которых забил 2 гола.