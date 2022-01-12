В Венгрии ввели госрегулирование цен на продукты

Правительство Венгрии ввело государственное регулирование цен на ряд продуктов питания. С 1 февраля магазины должны будут снизить стоимость попавших в список товаров до уровня 15 октября 2021 года, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В своем обращении Орбан заявил, что цены на сахар, муку, растительное масло, молоко, свиные окорока и куриные грудки будут заморожены на уровне 15 октября прошлого года. Магазинам поручено с 1 февраля снизить стоимость этих товаров.

Как пояснил премьер, рост цен на основные продукты вызван подорожанием газа. Орбан добавил, что ранее правительству удалось сдержать рост стоимости бензина и ограничить процентные ставки по кредитам.