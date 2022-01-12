В США предлагают поставлять Украине вооружение, предназначенное для Афганистана
Предложенный американскими сенаторами-демократами законопроект о санкциях против России в случае ее нападения на Украину, также предусматривает активизацию военной помощи Украине, сообщает Новое время.
В документе говорится, что «во время 2022 финансового года США должны в приоритетном порядке рассматривать поставки излишков вооружения в Украину, а не в другие страны и регионы».
Авторы документа считают, что не позже, чем через 30 дней после одобрения закона госсекретарь США Энтони Блинкен должен представить в Сенате стратегию по укреплению оборонных возможностей Украины. Среди прочего, они требуют «
план по передаче Украине вооружения, которое ранее было подготовлено для проведения операций в Афганистане».
Кроме того, сенаторы считают нужным уделять пристальное внимание тренировке украинских военнослужащих.