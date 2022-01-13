"Дженоа" готовится подписать защитника римской "Ромы"

"Дженоа" украинского специалиста Андрея Шевченко готовится подписать защитника римской "Ромы" Риккардо Калафьори, сообщает УНИАН.

Как пишет сайт итальянского журналиста и инсайдера Джанлуки Ди Марцио, 19-летний итальянец будет выступать за генуэзский клуб на правах аренды до конца сезона.

Калафьори преимущественно играет левого защитника, также может сыграть слева в полузащите и в центре обороны. В текущем сезоне 19-летний футболист провел только девять матчей в составе "Ромы" во всех турнирах, записав на свой счет две голевые передачи.

Трансфер Калафиори позволит "Дженоа" отпустить алжирского защитника Мохамеда Фареса, который сейчас выступает за "грифонов" на правах аренды из "Лацио", в "Торино".

В январе "грифоны" подписали правого защитника "Янг Бойз" Сильвана Хефти и арендовали защитника "Брайтона" Лео Остигара.

Добавим, что сейчас над Андреем Шевченко нависла угроза увольнения из-за неудовлетворительных результатов его команды. Пока руководство "Дженоа" приняло решение оставить украинца на своем посту, но все может измениться после матча Кубка Италии против "Милана".

"Дженоа": результаты под руководством Шевченко