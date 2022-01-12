США наложили санкции на росорганизацию из-за запуска ракет КНДР

США наложили финансовые санкции на пять человек и российскую организацию из-за запуска ракет КНДР. Их связывают поставками оружия массового поражения, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

По данным Минфина, санкции коснулись пяти северокорейцев, связанных с программой Пхеньяна по созданию оружия массового уничтожения.

"Последний ракетный обстрел Северной Кореи является еще одним свидетельством того, что она продолжает расширять свои запрещенные программы, несмотря на призывы международного сообщества к дипломатии и денуклеаризации" , - говорится в заявлении заместителя министра финансов США Брайана Нельсона.

Пять человек, на которые наложили санкции, считаются ответственными за поставку Северной Корее товаров для ее программ создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет.

Один из них, Чхве Мён Хён, базируется в России и связан с северокорейским учреждением, уже находящимся под санкциями за его участие в разработке оружия в стране. Остальные четверо, Сим Кван Сок, Ким Сон Хун, Кан Чол Хак и Пен Кван Чол, связанные с этим же учреждением, базируются в Китае.

В то же время Минфин США наложил санкции на северокорейца О Йонг Хо, россиянина Романа Анатольевича Алара и российскую организацию Парсек за деятельность или сделки, которые существенно способствовали распространению оружия массового уничтожения Северной Кореей. Возможные активы всех этих людей в США заморожены, а их доступ к американской финансовой системе будет заблокирован.

Напомним, что Северная Корея заявила об испытаниях сверхзвуковой ракеты. Это произошло 5 января.