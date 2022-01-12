В Буковеле работники отеля подрались с клиентами

Клиенты одной из гостиниц карпатского горнолыжного курорта Буковель пожаловались, что их жестоко избили сотрудники, сообщает InfoResist.

Инцидент произошел в дорогом отеле, который имеет на сервисе «Букинг» хорошие отзывы. Пострадавшие девушки утверждают, что они поссорились с сотрудниками из-за жалоб на невкусный завтрак и работники отеля начали нападать первыми.

Клиентки говорят, что за проживание в отеле они заплатили 80 тысяч гривен за 8 человек. Одна из девушек выразила администратору свое недовольство завтраком, однако ей ответили, что с ним все в порядке. После этого клиентка назвала администратора «тупой овцой».

После завтрака туристки пришли на рецепшн, чтобы пожаловаться на плохое обслуживание. При этом сотрудника вышла из-за стойки и начала хватать за волосы одну из девушек.

Клиентки говорят, что когда за них вступились парни, тех начали избивать другие сотрудники отеля. Также девушки утверждают, что полицейские, которые приехали на место, заявили, что они должны быстро покинуть гостиницу, а сотрудники отказывались отдавать деньги по причине отсутствия документальных подтверждений оплаты проживания.