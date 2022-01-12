Порошенко отправился из Варшавы в Брюссель
Народный депутат и руководитель партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко сегодня уехал из Варшавы в Брюссель. Как сообщил политик, в столице Бельгии у него был ряд встреч с европейскими партнерами Украины, сообщает Сегодня.
По мнению пятого президента, против Москвы необходимо уже в данный момент вводить санкции.
"Санкции, которые должны быть применены уже в данный момент для того, чтобы ослабить Россию, ослабить ее военную мощь и ослабить аппетиты России в отношении Украины и европейской безопасности", – сказал он.
В частности, политик подчеркнул, что всем политическим силам в Украине необходимо объединиться, чтобы противостоять планам российского президента Владимира Путина. По словам Порошенко, такого же мнения придерживаются Соединенные Штаты Америки.
"Безусловно, мне очень понравилось и стало очень своевременным заявление заместителя государственного секретаря, великого друга Украины, человека, очень хорошо понимающего ситуацию в Украине, Виктории Нуланд, которая сказала, что на сегодняшний день первым приоритетом для Украины является единение политических сил, не раздувание конфликтов и невозможность для Путина взорвать Украину изнутри", – добавил он.